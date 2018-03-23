Куньинца будут судить за фиктивную постановку на учет иностранных граждан

Прокурор Куньинского района утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя, сообщили в прокуратуре Псковской области. Он обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

Установлено, что 28.01.2018 года мужчина фиктивно поставил на учет по месту своей регистрации в дер. Бегуново Куньинского района 5 граждан республики Украина , которые прибыли на заработки в Российскую Федерацию

Уголовное дело направлено в Куньинский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ст.322.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.