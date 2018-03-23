Ещё
Куньинца будут судить за фиктивную постановку на учет иностранных граждан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Куньинца будут судить за фиктивную постановку на учет иностранных граждан 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Прокурор Куньинского района утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя, сообщили в прокуратуре Псковской области. Он обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.
Установлено, что 28.01.2018 года мужчина фиктивно поставил на учет по месту своей регистрации в дер. Бегуново Куньинского района 5 граждан республики Украина, которые прибыли на заработки в Российскую Федерацию.
Уголовное дело направлено в Куньинский районный суд для рассмотрения по существу.
Санкция ст.322.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
АиФ Северо-запад: последние новости
На псковском рынке изъяли партию сигарет на общую сумму более 5 млн рублей На Псковской таможне у россиянина нашли 500 сильнодействующих таблеток Продукты питания украл пскович из магазина на Рижском проспекте
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре70
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»8
В России признали бессилие перед США1806
Еще одна страна вышлет российских дипломатов194
Цымбалюк-Романовская осталась без жилья24
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
00:44
Малахова обвинили в «вакханалии с мертвецами»
Шоу-бизнес
01:00
Успенская раскрыла подробности дебоша в самолете
Шоу-бизнес
00:42
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»
Другое финансы Личный счет
04:14
Основатель Kiss призвал жертв домогательств идти в суд
Шоу-бизнес
00:27
Захвачена телебашня в Екатеринбурге
Происшествия
01:07
Добронравову сделали экстренную операцию
Шоу-бизнес
03:15
Могли примириться. Сафронов о Джигарханяне и его экс-жене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение