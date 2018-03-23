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Оренбургский адвокат подозревается в развращении девочки-подростка
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Оренбургский адвокат подозревается в развращении девочки-подростка 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге 34-летний адвокат Оренбургской областной коллегии адвокатов подозревается в совершении развратных действий в отношении девочки.
Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ ч.2 (Развратные действия совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
По версии следователей, в 2017 году фигурант дела совершил преступление против половой неприкосновенности девочки-подростка. 22 марта этого года подозреваемый задержан, свою причастность к совершению преступления он отрицает.
Как сообщает СУ СК региона, в доме адвоката проведены обыски, изъяты предметы и носители, имеющие значение для дела. Проверяется причастность фигуранта дела к аналогичным преступлениям.
Расследование уголовного дела продолжается.
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