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В Бурятии глава поселения сделала своей приятельнице подарок — муниципальную квартиру
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В Бурятии глава поселения сделала своей приятельнице подарок — муниципальную квартиру 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ходе разбирательств было установлено, что в апреле прошлого года чиновница подписала договор приватизации муниципальной квартиры, желая видимо помочь приятельнице. При этом обвиняемая прекрасно знала, что приватизация служебных помещении запрещена по закону. В пресс-службе Республики Бурятия отметили, что в результате городскому поселению «Наушкинское» причинен ущерб в размере более 650 тыс. рублей.
Чиновницу обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 2. ст. 286 УК РФ). Уголовное дело уже направлено в районный суд. Теперь женщине грозит до семи лет лишения свободы.
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