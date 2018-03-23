В Бурятии глава поселения сделала своей приятельнице подарок — муниципальную квартиру

В ходе разбирательств было установлено, что в апреле прошлого года чиновница подписала договор приватизации муниципальной квартиры, желая видимо помочь приятельнице. При этом обвиняемая прекрасно знала, что приватизация служебных помещении запрещена по закону. В пресс-службе Республики Бурятия отметили, что в результате городскому поселению «Наушкинское» причинен ущерб в размере более 650 тыс. рублей.

Чиновницу обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 2. ст. 286 УК РФ). Уголовное дело уже направлено в районный суд. Теперь женщине грозит до семи лет лишения свободы.