19-летний самарец в инете продал вместо металлоискателя уголь и гречку 

В Самаре завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 19-летнего местного жителя по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
В ходе следствия было установлено, что молодой человек зарегистрировался на одной из интернет-площадок и разместил объявление о продаже редкого прибора — металлоискателя, приложив в качестве иллюстрации фотографию, скаченную из сети. Цена техники составила 22 тысячи рублей.
Через некоторое время с продавцом связался житель Вологодской области, желающий приобрести прибор. Самарец рассказал о товаре и сообщил, что отправит металлоискатель после перечисления денег на его банковскую карту. Покупатель согласился перевести необходимую сумму и, получив подтверждение об отправке товара через почтовое отделение, перечислил на счет продавца 22 тысячи рублей. Однако, получив посылку, заказчик обнаружил в ней пакеты с углем и геркулесовой крупой. Потерпевший обратился в местное отделение полиции и написал заявление о совершенном в отношении него мошенничестве.
В ходе совместной работы сотрудников полиции Самарской и Вологодской областей данные «продавца» были установлены. Полицейские выяснили, что молодой человек не намеревался вести честную продажу, а купил на одном из рынков мешок с древесным углем и пакет гречневой крупы, упаковал в коробку и отправил клиенту вместо металлоискателя. По данным сотрудников полиции, ранее молодой человек в поле зрения правоохранительных органов не попадал.
В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в суд. «Торговцу» грозит до пяти лет лишения свободы.