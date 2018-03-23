Ещё
19-летний самарец в инете продал вместо металлоискателя уголь и гречку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

19-летний самарец в инете продал вместо металлоискателя уголь и гречку 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
В Самаре завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 19-летнего местного жителя по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
В ходе следствия было установлено, что молодой человек зарегистрировался на одной из интернет-площадок и разместил объявление о продаже редкого прибора — металлоискателя, приложив в качестве иллюстрации фотографию, скаченную из сети. Цена техники составила 22 тысячи рублей.
Через некоторое время с продавцом связался житель Вологодской области, желающий приобрести прибор. Самарец рассказал о товаре и сообщил, что отправит металлоискатель после перечисления денег на его банковскую карту. Покупатель согласился перевести необходимую сумму и, получив подтверждение об отправке товара через почтовое отделение, перечислил на счет продавца 22 тысячи рублей. Однако, получив посылку, заказчик обнаружил в ней пакеты с углем и геркулесовой крупой. Потерпевший обратился в местное отделение полиции и написал заявление о совершенном в отношении него мошенничестве.
В ходе совместной работы сотрудников полиции Самарской и Вологодской областей данные «продавца» были установлены. Полицейские выяснили, что молодой человек не намеревался вести честную продажу, а купил на одном из рынков мешок с древесным углем и пакет гречневой крупы, упаковал в коробку и отправил клиенту вместо металлоискателя. По данным сотрудников полиции, ранее молодой человек в поле зрения правоохранительных органов не попадал.
В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в суд. «Торговцу» грозит до пяти лет лишения свободы.
АиФ-Самара: последние новости
В Самаре арестован мужчина, вовлекавший двух девочек в проституцию В Тольятти погиб 14-летний подросток, прыгнув с балкона 15-го этажа В самарской гимназии № 1 мнимому методисту выплачено свыше 520 тысяч рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре70
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»8
В России признали бессилие перед США1809
Еще одна страна вышлет российских дипломатов195
Цымбалюк-Романовская осталась без жилья25
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
00:44
Малахова обвинили в «вакханалии с мертвецами»
Шоу-бизнес
01:00
Успенская раскрыла подробности дебоша в самолете
Шоу-бизнес
00:42
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»
Другое финансы Личный счет
04:14
Основатель Kiss призвал жертв домогательств идти в суд
Шоу-бизнес
00:27
Захвачена телебашня в Екатеринбурге
Происшествия
01:07
Добронравову сделали экстренную операцию
Шоу-бизнес
03:15
Могли примириться. Сафронов о Джигарханяне и его экс-жене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение