19-летний самарец в инете продал вместо металлоискателя уголь и гречку

В ходе следствия было установлено, что молодой человек зарегистрировался на одной из интернет-площадок и разместил объявление о продаже редкого прибора — металлоискателя, приложив в качестве иллюстрации фотографию, скаченную из сети. Цена техники составила 22 тысячи рублей.

Через некоторое время с продавцом связался житель Вологодской области , желающий приобрести прибор. Самарец рассказал о товаре и сообщил, что отправит металлоискатель после перечисления денег на его банковскую карту. Покупатель согласился перевести необходимую сумму и, получив подтверждение об отправке товара через почтовое отделение , перечислил на счет продавца 22 тысячи рублей. Однако, получив посылку, заказчик обнаружил в ней пакеты с углем и геркулесовой крупой. Потерпевший обратился в местное отделение полиции и написал заявление о совершенном в отношении него мошенничестве.

В ходе совместной работы сотрудников полиции Самарской и Вологодской областей данные «продавца» были установлены. Полицейские выяснили, что молодой человек не намеревался вести честную продажу, а купил на одном из рынков мешок с древесным углем и пакет гречневой крупы, упаковал в коробку и отправил клиенту вместо металлоискателя. По данным сотрудников полиции, ранее молодой человек в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в суд. «Торговцу» грозит до пяти лет лишения свободы.