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Мужчину и женщину задержали по подозрению в краже 15 тыс. евро у приезжего в «Экспоцентре»
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Мужчину и женщину задержали по подозрению в краже 15 тыс. евро у приезжего в «Экспоцентре» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Задержаны двое подозреваемых в краже валюты в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Преснеском районе столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Днем 20 марта в полицию обратился 50-летний житель Владикавказа, который сообщил, что в помещении «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной из находившейся при нем сумки кто-то похитил 15 тыс. евро, что эквивалентно более чем 1 млн руб.
«На следующий день на проспекте Мира сотрудники полиции задержали 53-летнего жителя Калуги и 44-летнюю приезжую из Перми. В отношении них возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере», — сказал источник.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве агентству подтвердили факт задержания подозреваемых в краже 15 тыс. евро на Краснопресненской набережной, д. 14. «Фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ», — отметили в столичном главке.
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