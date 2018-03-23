Мужчину и женщину задержали по подозрению в краже 15 тыс. евро у приезжего в «Экспоцентре»

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Обвиняемому в хищении 2,5 млрд руб. у банка экс-депутату ГД В.Варшавскому еще раз вызвали в суд «скорую»

Ребенок погиб при пожаре в дачном доме в Сергиево-Посадском районе

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