Мужчину и женщину задержали по подозрению в краже 15 тыс. евро у приезжего в «Экспоцентре» 

Задержаны двое подозреваемых в краже валюты в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Преснеском районе столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Днем 20 марта в полицию обратился 50-летний житель Владикавказа, который сообщил, что в помещении «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной из находившейся при нем сумки кто-то похитил 15 тыс. евро, что эквивалентно более чем 1 млн руб.
«На следующий день на проспекте Мира сотрудники полиции задержали 53-летнего жителя Калуги и 44-летнюю приезжую из Перми. В отношении них возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере», — сказал источник.