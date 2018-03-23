В Удмуртии после освобождения психбольного из медучреждения возбудили уголовное дело о халатности

Можга. Удмуртия . В Удмуртии после освобождения психбольного из больницы возбудили уголовное дело о халатности. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР, мужчину заподозрили в убийстве гражданского супруга сестры.

По данным следствия, в ночь с 20 на 21 марта в Малой Пурге мужчина, страдающий психическим заболеванием, напал на сожителя своей сестры и ударил его несколько раз ножом, в итоге мужчина скончался.

«На допросе злоумышленник сообщил следователю, что услышал голоса, посоветовавшие убить мужа сестры, так как между супругами недостаточно хорошие отношения», — говорится в сообщении правоохранителей.

Установлено, что подозреваемый в убийстве перед случившимся проходил принудительный курс лечения в психбольнице, куда его поместили по решению суда за преступление, совершенное в невменяемом состоянии.

Позднее администрация медучреждения обратилась в суд с ходатайством об отмене принудительной меры, поскольку подозреваемый, по мнению врачей, больше в ней не нуждался и рекомендовала выписку из стационара под наблюдение у психиатра. 7 марта этого года подозреваемый прибыл в Малую Пургу и через две недели убил свояка.

«Сейчас проверяются версия о том, что вывод об отсутствии социальной опасности пациента и прекращении его изоляции сделан медиками в результате недобросовестного и небрежного отношения к исполнению своих обязанностей», — сообщили в СКР.