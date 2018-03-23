В Пензе автовор угнал иномарку с забытыми в салоне ключами 

В областном центре сотрудники правоохранительных органов раскрыли угон автомобиля. За помощью в управление МВД России по городу Пензе обратился 58-летний местный житель. Мужчина рассказал стражам порядка, что на улице Садовое кольцо в Пензе неизвестный, воспользовавшись оставленными в машине ключами зажигания, угнал автомобиль марки «Great Wall Hover». На место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа.
Обнаружить бесследно исчезнувшую иномарку удалось сотрудникам пензенской Госавтоинспекции. Китайский внедорожник отыскался на улице 354-ой стрелковой дивизии.
«Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 26-летнего жителя Пензенского района, привлекавшегося к уголовной ответственности. По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области.