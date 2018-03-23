Жителю Кузбасса грозит до четырех лет колонии за найденную двустволку

КЕМЕРОВО , 23 мар — РИА Новости . Сотрудники Кузбасской транспортной полиции изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы к нему у жителя Яйского района, которому теперь грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает в пятницу управление на транспорте МВД России по Сибири.

По данным ведомства, транспортные полицейские в рамках операции «Арсенал» провели обследование дома 27-летнего жителя поселка Малиновка Яйского района. В результате у селянина было изъято двуствольное ружье с верхним нарезным стволом и пять патронов калибра 5,6 мм к нему. Проведенная экспертиза подтвердила принадлежность ружья к огнестрельному оружию, изготовленному заводским способом.

"Владелец арсенала рассказал, что нашел ружье и боеприпасы восемь лет назад на берегу реки. Сначала он хотел добровольно сдать находку, а затем намеревался получить соответствующую лицензию. В итоге он так и не предпринял никаких действий, позволивших ему легально владеть охотничьей двустволкой", — говорится в сообщении.

В итоге мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до четырех лет лишения свободы, уточнили в ведомстве.