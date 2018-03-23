Молодой самарец отправил жителю другого региона посылку с углем и кашей вместо обещанного металлоискателя

Согласно материалам следствия, обвиняемый зарегистрировался на одной из интернет-площадок и разместил объявление о продаже редкого прибора — металлоискателя, приложив в качестве иллюстрации фотографию, скаченную из сети. Цена техники составила 22 тыс. рублей.

Как установили сотрудники полиции, через некоторое время с продавцом связался житель Вологодской области , желающий приобрести прибор. Самарец рассказал о товаре и сообщил, что отправит металлоискатель после перечисления денежных средств ему на банковскую карту. Покупатель согласился перевести необходимую сумму и, получив подтверждение об отправке товара через почтовое отделение , перечислил на счет продавца 22 тыс. рублей. Однако, получив посылку, заказчик обнаружил в ней пакеты с углем и геркулесовой крупой. Потерпевший обратился в местное отделение полиции и написал заявление о совершенном в отношении него мошенничестве.

В ходе совместной работы сотрудников полиции Самарской и Вологодской областей данные «продавца» были установлены. Правоохранители выяснили, что молодой человек не намеревался вести честную продажу, а купил на одном из рынков мешок с древесным углем и пакет крупы, упаковал в коробку и отправил клиенту вместо металлоискателя.