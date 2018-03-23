В Каргасокском районе Томской области полицейскими изъято более 80 патронов

Сотрудниками полиции на постоянной основе ведется целенаправленная работа по профилактике преступлений, совершенных с применением оружия, проводятся ежедневные мероприятия по проверке владельцев гражданского оружия, в средствах массовой информации размещается информация о возможности добровольной сдаче оружия и боеприпасов.

При проведении профилактического обхода административного участка, участковый уполномоченный полиции в п. Киевский Каргасокского района выявил, что один из жителей села в своей квартире, не имея соответствующего разрешения, хранит боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию, а именно патроны в количестве 85 штук. При этом гражданин имел реальную возможность сдать патроны в правоохранительные органы