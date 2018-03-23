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В Каргасокском районе Томской области полицейскими изъято более 80 патронов
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В Каргасокском районе Томской области полицейскими изъято более 80 патронов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: tvtomsk.ru
Сотрудниками полиции на постоянной основе ведется целенаправленная работа по профилактике преступлений, совершенных с применением оружия, проводятся ежедневные мероприятия по проверке владельцев гражданского оружия, в средствах массовой информации размещается информация о возможности добровольной сдаче оружия и боеприпасов.
При проведении профилактического обхода административного участка, участковый уполномоченный полиции в п. Киевский Каргасокского района выявил, что один из жителей села в своей квартире, не имея соответствующего разрешения, хранит боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию, а именно патроны в количестве 85 штук. При этом гражданин имел реальную возможность сдать патроны в правоохранительные органы.
Отделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
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