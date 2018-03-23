Ещё одного полицейского в Красноярском крае наградить за отказ от взятки

Норильске хотят наградить полицейского, который отказался брать взятку в обмен на прекращении доследственной проверки, сообщают в МВД по Красноярскому краю.

Сотрудник уголовного розыска проводил проверку в отношении 38-летней жительницы Каеркана, которая подозревается в хищении денежных средств. Женщина, желая отвести от себя уголовное дело, женщина предложила полицейскому 50 тысяч рублей за то, что он прекратит проверку против неё. Майор сообщил об этом своему руководству, в результате теперь женщина пойдёт под суд (ей грозит до двух лет лишения свободы только по статье «Дача взятки должностному лицу»), а полицейскому хотят выдать премию в размере предлагаемой взятки.