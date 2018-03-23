Жительница Кузбасса, заживо поджегшая соседа, получила десять лет тюрьмы

По данным ведомства, инцидент произошел в июле 2017 года. У осужденной возник конфликт с соседями из-за пропавших из ее дома денег. Когда мужчина с сожительницей, которую соседка заподозрила в краже, пришли к ней, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения осужденная отказалась выходить из дома.

"В ответ на предложения мужчины поговорить, она взяла в доме бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, открыла дверь дома, вылила жидкость сверху на потерпевшего, сидевшего на крыльце спиной к ней, а затем подожгла его. Злоумышленница тут же закрылась в своем доме и не попыталась оказать помощь пострадавшему", — говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, мужчина стал кататься по траве, пытаясь сбить огонь, сожительница помогла ему снять воспламенившуюся олимпийку и дойти до дома. Потерпевшего госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти.

Отмечается, что 61-летняя осужденная характеризовалась положительно, ранее в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала.