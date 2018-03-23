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Жительница Кузбасса, заживо поджегшая соседа, получила десять лет тюрьмы
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Жительница Кузбасса, заживо поджегшая соседа, получила десять лет тюрьмы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 23 мар — РИА Новости. Суд в Кемеровской области приговорил к десяти годам лишения свободы жительницу Новокузнецкого района за убийство с особой жестокостью мужчины, которого она облила легковоспламеняющейся жидкостью и заживо подожгла, сообщает в пятницу региональное следственное управление СК РФ.
По данным ведомства, инцидент произошел в июле 2017 года. У осужденной возник конфликт с соседями из-за пропавших из ее дома денег. Когда мужчина с сожительницей, которую соседка заподозрила в краже, пришли к ней, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения осужденная отказалась выходить из дома.
"В ответ на предложения мужчины поговорить, она взяла в доме бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, открыла дверь дома, вылила жидкость сверху на потерпевшего, сидевшего на крыльце спиной к ней, а затем подожгла его. Злоумышленница тут же закрылась в своем доме и не попыталась оказать помощь пострадавшему", — говорится в сообщении.
Как выяснили следователи, мужчина стал кататься по траве, пытаясь сбить огонь, сожительница помогла ему снять воспламенившуюся олимпийку и дойти до дома. Потерпевшего госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти.
Отмечается, что 61-летняя осужденная характеризовалась положительно, ранее в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала.
"Следователям злоумышленница пыталась доказать, что не поджигала потерпевшего, однако впоследствии под тяжестью собранных следствием неопровержимых доказательств признала вину в полном объеме. Приговором суда женщине назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии общего режима", — уточнили в следственном управлении.
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