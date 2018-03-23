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Более 1 кг синтетических наркотиков нашли в машине жителя Аксайского района
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Более 1 кг синтетических наркотиков нашли в машине жителя Аксайского района 

АиФ Ростов 15 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, сотрудники ДПС обнаружили наркотики в автомобиле жителя Аксайского района 16 марта.
Хозяин машины был задержан. По месту его жительства правоохранители нашли более 30 пакетов с запрещенным веществом.
На допросе подозреваемый пояснил, что работал закладчиком наркотиков в интернет-магазине.
В настоящее время мужчина заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере).
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