Ревнивый тюменец разломал iPhone-6 сожительницы на две части

Тюмени сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека, которого подозревают в уничтожении дорогостоящего смартфона. Заявление в отдел полиции поступило от 21-летней девушки тюменца.

— В ходе расследования выяснилось потерпевшая находилась со своим 25-летним сожителем дома, в квартире на улице Депутатской. Ревнивому парню не понравилось, что девушка завела страницу в Instagram, где ее фото начали оценивать другие молодые люди. На этой почве между молодой парой начался конфликт, в ходе которого злоумышленник намеренно уничтожил телефон потерпевшей, разломав ее пополам. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. — рассказали в пресс-службе городской полиции.

По данному факту завели уголовное дело. Ревнивец находится под подпиской о невыезде.

Это не первый курьезный случай, связанный с ревностью. Прошлой осенью ишимку оштрафовали на пять тысяч рублей за то, что она оттаскала за волосы продавщицу, приревновав к ней мужа.