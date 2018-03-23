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Ревнивый тюменец разломал iPhone-6 сожительницы на две части
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Ревнивый тюменец разломал iPhone-6 сожительницы на две части 

72.ru 52 минуты назад
Фото: 72.ru
В Тюмени сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека, которого подозревают в уничтожении дорогостоящего смартфона. Заявление в отдел полиции поступило от 21-летней девушки тюменца.
— В ходе расследования выяснилось потерпевшая находилась со своим 25-летним сожителем дома, в квартире на улице Депутатской. Ревнивому парню не понравилось, что девушка завела страницу в Instagram, где ее фото начали оценивать другие молодые люди. На этой почве между молодой парой начался конфликт, в ходе которого злоумышленник намеренно уничтожил телефон потерпевшей, разломав ее пополам. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. — рассказали в пресс-службе городской полиции.
По данному факту завели уголовное дело. Ревнивец находится под подпиской о невыезде.
Это не первый курьезный случай, связанный с ревностью. Прошлой осенью ишимку оштрафовали на пять тысяч рублей за то, что она оттаскала за волосы продавщицу, приревновав к ней мужа.
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