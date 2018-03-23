Жительница Владивостока лишилась свободы за неоднократное нарушение общественного порядка

Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор местной жительнице, которая неоднократно нарушала общественный порядок и общественную безопасность, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

В судебном заседании было установлено, что фигурантка ранее отбывала наказание в исправительном учреждении за совершение особо тяжкого преступления. После освобождения женщина обязана была являться для регистрации в ОВД по месту жительства, не покидать жилое помещение в ночное время суток — с 22 часов вечера до 6 часов утра.

Несмотря на возложенные судом обязанности, поднадзорная неоднократно без уважительных причин отсутствовала в ночное время по месту жительства, нарушала общественный порядок (также в ночное время), за что привлечена к административной ответственности.