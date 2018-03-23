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Жительница Владивостока лишилась свободы за неоднократное нарушение общественного порядка
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Жительница Владивостока лишилась свободы за неоднократное нарушение общественного порядка 

Primpress 54 минуты назад
Фото: Primpress
Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор местной жительнице, которая неоднократно нарушала общественный порядок и общественную безопасность, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
В судебном заседании было установлено, что фигурантка ранее отбывала наказание в исправительном учреждении за совершение особо тяжкого преступления. После освобождения женщина обязана была являться для регистрации в ОВД по месту жительства, не покидать жилое помещение в ночное время суток — с 22 часов вечера до 6 часов утра.
Несмотря на возложенные судом обязанности, поднадзорная неоднократно без уважительных причин отсутствовала в ночное время по месту жительства, нарушала общественный порядок (также в ночное время), за что привлечена к административной ответственности.
Подсудимая была признана виновной. Суд назначил ей за содеянное пять месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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