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Полиция задержала четверых подозреваемых в краже иномарки стоимостью 1,5 млн руб. в Королеве
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Полиция задержала четверых подозреваемых в краже иномарки стоимостью 1,5 млн руб. в Королеве 

Агентство «Москва» 25 минут назад
Задержаны четверо мужчин, подозреваемых в краже автомобиля в Королеве, сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.
«Установлено, что злоумышленники с помощью специального оборудования отключили сигнализацию, завели двигатель и похитили автомобиль иностранного производства, припаркованный около одного из домов на ул. Полевая. Материальный ущерб составил более 1,5 млн руб.», — сказала представитель подмосковного главка.
В ходе розыска сотрудники полиции задержали 41-летнего жителя Башкирии, 42-летнего приезжего из Владимирской области и двоих жителей Подмосковья 29 и 36 лет. При обыске гаража, принадлежащего одному из подозреваемых, оперативники обнаружили различные детали и запчасти для иномарок. Как отметила Т. Петрова, похищенную машину вернули владельцу.
Против задержанных возбудили уголовное дело о краже, находящимся под стражей фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. По словам Т. Петровой, мужчин проверяют на причастность к другим преступлениям.
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