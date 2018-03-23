Полиция задержала четверых подозреваемых в краже иномарки стоимостью 1,5 млн руб. в Королеве

«Установлено, что злоумышленники с помощью специального оборудования отключили сигнализацию, завели двигатель и похитили автомобиль иностранного производства, припаркованный около одного из домов на ул. Полевая. Материальный ущерб составил более 1,5 млн руб.», — сказала представитель подмосковного главка.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 41-летнего жителя Башкирии , 42-летнего приезжего из Владимирской области и двоих жителей Подмосковья 29 и 36 лет. При обыске гаража, принадлежащего одному из подозреваемых, оперативники обнаружили различные детали и запчасти для иномарок. Как отметила Т. Петрова, похищенную машину вернули владельцу.

Против задержанных возбудили уголовное дело о краже, находящимся под стражей фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. По словам Т. Петровой, мужчин проверяют на причастность к другим преступлениям.