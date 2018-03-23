Ещё
Самарского экс-полицейского признали виновным в покушении на мошенничество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самарского экс-полицейского признали виновным в покушении на мошенничество 

ТРК Губерния 59 минут назад
В Самаре суд признал бывшего старшего инспектора отделения по исполнению административного законодательства отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области виновным в покушении на мошенничество.
По информации СУ СК России по Самарской области, следствие установило, что в октябре 2017 года экс-полицейский получил от женщины 30 тысяч рублей за отказ в возбуждении дела об административном правонарушении. При этом реальной возможности выполнить обещания обвиняемый не имел. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
ТРК Губерния: последние новости
Расследование гибели подростка из Тольятти возьмут на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России В Отрадном 49-летнего мужчину подозревают в краже денег у приятеля Вспыхнувшая ссора между самарскими возлюбленными закончилась тяжелыми травмами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США1298
Раскрыта главная цель Путина на новый срок311
Еще одна страна вышлет российских дипломатов58
Британия испугалась мести России92
Успенскую сняли с рейса за дебош125
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:23
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
Европа В мире
00:43
Неоперившегося пингвина увидели американцы
Общество
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
01:12
Евросоюз отзывает посла из России
Политика
02:34
Британия испугалась мести России
Политика
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:25
Самого жадного таксиста столицы нашли гаишники
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение