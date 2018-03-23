Самарского экс-полицейского признали виновным в покушении на мошенничество

По информации СУ СК России по Самарской области, следствие установило, что в октябре 2017 года экс-полицейский получил от женщины 30 тысяч рублей за отказ в возбуждении дела об административном правонарушении. При этом реальной возможности выполнить обещания обвиняемый не имел. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.