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В Санкт-Петербурге задержали гражданина, стрелявшего по полицейским
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В Санкт-Петербурге задержали гражданина, стрелявшего по полицейским 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
«Сегодня, сотрудники Управления Уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с бойцами Росгвардии в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, в квартире дома 5 по улице Полярниковв Невском районе задержали гражданина, подозреваемого в нападении на полицейских. 56-летний гражданин скрывался от полиции у своей знакомой. Зная, что у хозяйки в квартире проживает маленький ребенок, полицейские действовали предельно осторожно. Задержание прошло без происшествий», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данному факту следственными органми возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).
В настоящее время злоумышленник доставлен в отдел полиции, с ним проводятся процессуальные действия.
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