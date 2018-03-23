В Санкт-Петербурге задержали гражданина, стрелявшего по полицейским

По данному факту следственными органми возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

В настоящее время злоумышленник доставлен в отдел полиции, с ним проводятся процессуальные действия.