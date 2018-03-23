Трое молодых людей похитили мужчину в Нижнеудинске ради наживы

В Нижнеудинском районе трое молодых 15 марта людей похитили 32-летнего мужчину. Все они были задержаны по горячим следам. Автомобиль ВАЗ-2107 с молодыми людьми остановила полиция, в багажнике находился похищенный мужчина.

С заявлением о похищении в полицию обратилась жена потерпевшего. Женщина рассказала, что в их дом пришли трое парней и начали вымогать деньги. При этом молодые люди избили хозяина дома, нанесли ему телесные повреждения отверткой и молотком, а затем затолкали его в багажник, заявив, что теперь они вместе поедут в Нижнеудинск , чтобы тот снял со своей карты и отдал им 400 тысяч рублей.

Задержанные оказались нигде не работающими и не учащимися молодыми людьми 18-ти, 22-х и 25-ти лет. Все они ведут антиобщественный образ жизни. Им уже предъявлено обвинение, двое находятся под стражей, один под подпиской о невыезде.