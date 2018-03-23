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40-летнего депутата ЗСНО подозревают в уклонении от уплаты налогов
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40-летнего депутата ЗСНО подозревают в уклонении от уплаты налогов 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, в августе 2015 года мужчина получил от продажи объекта некапитального вспомогательного строительства в Городецком районе доход в 18 млн рублей. Однако в налоговую декларацию по НДФЛ за тот год он занес ложную информацию, уклонившись от уплаты налогов в бюджет РФ на сумму 2 млн 340 тыс.
22 марта было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с физического лица». Как отмечают в СК, при проведении проверки в адрес следователя поступали угрозы. Поэтому, в случае необходимости, будет предпринят комплекс мер по физической защите следователя.
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что нижегородский предприниматель уклонился от уплаты налогов на сумму более 35 млн рублей.
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