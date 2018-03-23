В Приморье задержаны преступники, находившиеся в федеральном розыске

Работники отдела судебных приставов по Яковлевскому району совместно с сотрудниками уголовного розыска отделения полиции № 12 МО МВД России «Арсеньевский» разыскали и задержали двух преступников, находящихся в федеральном розыске, а также должника по алиментам, находящегося в исполнительском розыске, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю

В отношении неплательщика был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства».

Задержания прошли в рамках масштабная краевой оперативно-профилактическая операция «Розыск» по выявлению и задержанию лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия, суда, исполнения уголовного наказания, а также лиц, находящихся в исполнительном розыске.