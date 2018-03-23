В Омской области чиновник может отправиться за решетку за пьяное вождение и без прав

В ходе разбирательств было установлено, что 15 декабря прошлого года муниципальный служащий администрации Седельниковского сельского поселения Иван Рябыш, будучи лишенный водительских прав за вождение в пьяном виде, вновь сел за руль подшофе. Выехав на улицу Горького в селе Седельниково, он был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы. В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что чиновник полностью признал свою вину и просил рассмотреть его уголовное дело в особом порядке. Максимальная наказание по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления) предусматривает до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного. Фото: pxhere.com.