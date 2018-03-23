Ещё
В Омской области чиновник может отправиться за решетку за пьяное вождение и без прав
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омской области чиновник может отправиться за решетку за пьяное вождение и без прав 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ходе разбирательств было установлено, что 15 декабря прошлого года муниципальный служащий администрации Седельниковского сельского поселения Иван Рябыш, будучи лишенный водительских прав за вождение в пьяном виде, вновь сел за руль подшофе. Выехав на улицу Горького в селе Седельниково, он был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы.
В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что чиновник полностью признал свою вину и просил рассмотреть его уголовное дело в особом порядке. Максимальная наказание по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления) предусматривает до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного.
Фото: pxhere.com.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Двое магаданцев лишились телефонов из-за дела об оскорблении мэра В Тюмени задержан находившийся в розыске экс-проректор ТИУ Жители Тобольска получили 55 лет колонии строгого режима за сбыт героина
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением293
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова81
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды15
Умер известный шансонье23
США начали стальную войну53
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
00:59
В Кремле отреагировали на отзыв посла ЕС
Политика
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
02:53
Покойного Робина Уильямса обвинили в домогательствах
Шоу-бизнес
09:45
В столице изменятся маршруты частных перевозчиков
Новости Москвы
01:00
Объявления в «Иволгах» продублируют на шрифте Брайля
Новости Москвы
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:00
В поездах «Иволга» установят крэш-модули
Новости Москвы
07:36
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение