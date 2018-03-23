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Красноярского предпринимателя поймали на мошенничестве с субсидиями
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Красноярского предпринимателя поймали на мошенничестве с субсидиями 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Красноярского предпринимателя поймали на мошенничестве с субсидиямиПо версии следствия, предприниматель, директор лесозаготовительной компании в Заозерном, оформил получение субсидии якобы на возмещение затрат при покупке оборудования. Ему было выделено из бюджета 500 тыс. рублей.
Как оказалось, он представил для получения средств фиктивные документы (технику он не покупал), а деньги перевел с расчетного счета предприятия на личный и затем снял через банкомат.
В его отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Предпринимателю грозит до 6 лет лишения свободы. Для него выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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