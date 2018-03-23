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40-метровый силовой кабель похищен в Приморье
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40-метровый силовой кабель похищен в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Сотрудники линейного пункта полиции на станции Гродеково Приморского края в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали двух местных жителей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по Приморскому краю. Они подозреваются в хищении 40-метрового силового кабеля с территории станции.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Если местные жители будут признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей «Кража», то есть тайное хищение чужого имущества, им грозит до десяти лет лишения свободы.
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