40-метровый силовой кабель похищен в Приморье

Сотрудники линейного пункта полиции на станции Гродеково Приморского края в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали двух местных жителей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по Приморскому краю. Они подозреваются в хищении 40-метрового силового кабеля с территории станции.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Если местные жители будут признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей «Кража», то есть тайное хищение чужого имущества, им грозит до десяти лет лишения свободы.