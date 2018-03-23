На Алтае завершили расследование дела о вымогательстве у подростка 

Следователи Турочакского района Республики Алтай завершили расследование уголовного дела о вымогательстве у подростка с применением насилия и грабеже.
Подозреваемый — ранее судимый не имеющий постоянного места жительства мужчина — пытался скрыться в Алтайском крае, но через 1,5 месяца был задержан. ЧП произошло в ноябре 2017 года.
По версии следствия, подозреваемый встретил знакомого 17-летнего школьника и потребовал у него 1 тысячу рублей. Парень отказал, за что был жестоко избит (врачи диагностировали у него сотрясение мозга). Спустя 2 дня тот же подозреваемый украл флаг РФ с флагштока местной школы.