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На Алтае завершили расследование дела о вымогательстве у подростка
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На Алтае завершили расследование дела о вымогательстве у подростка 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Следователи Турочакского района Республики Алтай завершили расследование уголовного дела о вымогательстве у подростка с применением насилия и грабеже.
Подозреваемый — ранее судимый не имеющий постоянного места жительства мужчина — пытался скрыться в Алтайском крае, но через 1,5 месяца был задержан. ЧП произошло в ноябре 2017 года.
По версии следствия, подозреваемый встретил знакомого 17-летнего школьника и потребовал у него 1 тысячу рублей. Парень отказал, за что был жестоко избит (врачи диагностировали у него сотрясение мозга). Спустя 2 дня тот же подозреваемый украл флаг РФ с флагштока местной школы.
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