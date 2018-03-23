Москвич незаконно зарегистрировал в своей квартире на севере столицы более 30 мигрантов

На севере столицы выявлена «резиновая квартира», в которой были незаконно зарегистрированы более 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.

«Установлено, что 32-летний житель столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире на ул. Ангарская д. 31 приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут», — говорится в сообщении.