Москвич незаконно зарегистрировал в своей квартире на севере столицы более 30 мигрантов 

На севере столицы выявлена «резиновая квартира», в которой были незаконно зарегистрированы более 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.
«Установлено, что 32-летний житель столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире на ул. Ангарская д. 31 приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ. В отношении хозяина квартиры избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.