На Украине шестилетняя девочка выстрелила из винтовки в голову младшей сестре

Как сообщает РИА Новости, девочка взяла пневматическую винтовку, которая лежала в коридоре квартиры, и случайно выстрелила в голову своей трехлетней сестре.

Пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями. Пневматическое устройство направили на экспертизу.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса Украины о халатном хранении огнестрельного оружия и боевых припасов. Ведется досудебное расследование.

Как ранее сообщала «Свободная пресса», в городе Вольск Саратовской области четырехлетняя девочка получила смертельное огнестрельное ранение. «Предположительно, ее 6-летний брат нашел хранившееся дома ружье из которого в ходе игры произвел выстрел, попав в сестру. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщают в следственном управлении СКР по Саратовской области.

Также сообщалось, что на Камчатке семилетняя девочка ранила своего девятилетнего брата из пневматики. Оружие детям дал отец. Они вместе стреляли по бутылкам. В тот момент, когда родитель ненадолго отошел, маленькая девочка направила оружие на брата и нечаянно прострелила ему голову. Мальчика доставили в больницу.