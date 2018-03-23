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Даже за решёткой мошенники имеют возможность обманывать красноярцев
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Даже за решёткой мошенники имеют возможность обманывать красноярцев 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Минусинске у мужчины телефонный мошенник пытался выманить 100 тысяч рублей, сочинив небылицу про его сына, сообщают в МВД по Красноярскому краю.
В полицию позвонил 52-летний житель Минусинска и сообщил, что на его телефон поступил звонок от молодого человека, который представился его сыном и сообщил, что попал в неприятную ситуацию и на него завели уголовное дело, и чтобы его прекратить нужно перевести 100 тысяч рублей на счёт, который он скажет. Однако мужчина решил перепроверить информацию и позвонил сыну, который сказал, что с ним всё в порядке.
Оперативникам удалось выяснить, что мошенников оказался 22-летний молодой человек, который сейчас находится за решёткой за совершение аналогичных преступлений. Теперь ему грозит ещё пять лет лишения свободы.
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