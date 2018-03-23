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Главе Забайкальской железной дороги попросили 14 лет колонии
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Главе Забайкальской железной дороги попросили 14 лет колонии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сторона обвинения запросила назначить 14 лет лишения свободы и многомиллионный штраф для главы Забайкальской железной дороги Валерия Фомина, обвиняемого в получении внедорожника стоимостью 1,8 миллиона рублей в качестве коммерческого подкупа, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь Забайкальского краевого суда Виктория Михайлюк.
В ноябре 2016 года суд Центрального района Читы арестовал Фомина по делу о получении коммерческого подкупа. Фомину инкриминируется 12 составов преступления, из них особо тяжкое — одно (п. "в", ч.4, ст.204 УК РФ), тяжких — семь, остальные средней тяжести. В пятницу в Центральном районном суде Читы проходят прения сторон, свое слово скажет сторона защиты.
"14 лет строгого режима и 19 миллионов рублей штрафа — такое наказание попросил назначить прокурор экс-начальнику Забайкальской железной дороги Валерию Фомину в ходе прений сторон", — сказала Михайлюк.
Она отметила, что помимо этого сторона обвинения попросила суд лишить Фомина права занимать руководящие должности и заниматься профессиональной деятельностью в течение 3 лет.
По данным Следственного комитета, в июле 2015 года начальник Забайкальской железной дороги — филиала РЖД — через посредников незаконно получил в собственность от гендиректора одной из коммерческих организаций автомобиль Toyota Land Cruiser 100 стоимостью около 1,8 миллиона рублей "в качестве вознаграждения за заключение договоры на обслуживание в сфере предоставления автотранспортных услуг и общее покровительство при осуществлении коммерческой деятельности".
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