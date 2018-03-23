Уроженца Узбекистана угнал во Владивостоке автомобиль

В полицию Владивостока с заявлением о краже автомобиля Subaru Legacy обратилась местная жительница. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 280 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю

По словам женщины, в дневное время с придомовой территории в районе улицы Русской исчез ее автомобиль марки Subaru Legacy.

Кроме этого, полицейские задержали подозреваемого в краже мужчину, которым оказался 22-летний уроженец Республики Узбекистан . В полицейском отделе задержанный объяснил, что хотел продать похищенную иномарку.

По факту было возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину. Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.