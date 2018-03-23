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Жителю Владивостока дали 2 года колонии за два пакета роллов
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Жителю Владивостока дали 2 года колонии за два пакета роллов 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Первореченский районный суд Владивостока Приморского края приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за ограбление курьера, у которого он забрал два пакета с роллами. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
По данным следствия, мужчина совершил ограбление, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он увидел курьера и предложил пройти вместе с ним в квартиру за деньгами, представившись заказчиком. По дороге обвиняемый несколько раз ударил курьера по лицу и, хватив два пакета с роллами общей стоимостью свыше 1,2 тысячи рублей, скрылся.
Суд при вынесении наказания учитывал то, что подсудимый ранее уже был судим.
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