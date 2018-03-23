Жителю Владивостока дали 2 года колонии за два пакета роллов

По данным следствия, мужчина совершил ограбление, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он увидел курьера и предложил пройти вместе с ним в квартиру за деньгами, представившись заказчиком. По дороге обвиняемый несколько раз ударил курьера по лицу и, хватив два пакета с роллами общей стоимостью свыше 1,2 тысячи рублей, скрылся.

Суд при вынесении наказания учитывал то, что подсудимый ранее уже был судим.