Житель Владивостока избил курьера ради еды 

Приговор по делу о дерзком ограблении курьера службы доставки вынесен в Первореченском районном суде Владивостока, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Курьеру мужчина представился заказчиком и предложил ему пройти в квартиру, пообещал произвести расчет за доставку. В подъезде дома злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов по лицу и выхватил из его рук два пакета, в которых находилось четыре контейнера с роллами. После грабитель скрылся с места преступления. Общий ущерб составил более 1,2 тысяч рублей.
Первореченский районный суд Владивостока признал подсудимого виновным и назначил ему за содеянное два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Отметим, что дело было рассмотрено в особом порядке.