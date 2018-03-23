Житель Владивостока избил курьера ради еды

Приговор по делу о дерзком ограблении курьера службы доставки вынесен в Первореченском районном суде Владивостока , сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прокуратуру Приморского края

Курьеру мужчина представился заказчиком и предложил ему пройти в квартиру, пообещал произвести расчет за доставку. В подъезде дома злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов по лицу и выхватил из его рук два пакета, в которых находилось четыре контейнера с роллами. После грабитель скрылся с места преступления. Общий ущерб составил более 1,2 тысяч рублей.

Первореченский районный суд Владивостока признал подсудимого виновным и назначил ему за содеянное два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима

Отметим, что дело было рассмотрено в особом порядке.