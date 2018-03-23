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В пригороде Владивостока злоумышленники обворовали магазин, вырезав часть стены
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В пригороде Владивостока злоумышленники обворовали магазин, вырезав часть стены 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В утренние часы в полицию обратился сотрудник одного из магазинов в пригороде и сообщил о краже. Мужчина рассказал, что в ночное время неизвестные вырезали часть стены из сэндвич-панели, а затем проникли в помещение торговой точки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Внутри злоумышленники похитили из кассы несколько тысяч рублей, а также взяли блок сигарет и скрылись с места происшествия.
Прибывшие к магазину стражи порядка осмотрели место событий и приступили к поискам преступников. Личности подозреваемых в краже устанавливаются.
По факту случившегося проводится проверка.
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