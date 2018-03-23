В пригороде Владивостока злоумышленники обворовали магазин, вырезав часть стены

В утренние часы в полицию обратился сотрудник одного из магазинов в пригороде и сообщил о краже. Мужчина рассказал, что в ночное время неизвестные вырезали часть стены из сэндвич-панели, а затем проникли в помещение торговой точки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Внутри злоумышленники похитили из кассы несколько тысяч рублей, а также взяли блок сигарет и скрылись с места происшествия.

Прибывшие к магазину стражи порядка осмотрели место событий и приступили к поискам преступников. Личности подозреваемых в краже устанавливаются.

По факту случившегося проводится проверка.