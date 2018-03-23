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Шесть уголовных дел возбудили в отношении приморских предпринимателей
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Шесть уголовных дел возбудили в отношении приморских предпринимателей 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
С начала года в Приморье возбуждено шесть уголовных дел в отношении граждан, привлекавшихся к административной ответственности за незаконную реализацию алкоголя и повторно совершивших такое же правонарушение, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
Так, в Спасске-Дальнем женщина продавала разбавленный медицинский спирт. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя.
Отметим, что в прошлом году в ходе рейдов полицейские совместно с ДНД в Приморье из незаконного оборота вывели более 120 тысяч литров алкоголя и непищевой спиртосодержащей продукции на сумму свыше 32 миллионов рублей.
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