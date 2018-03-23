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СК: глава дагестанской ФАС принимал взятки часами и ружьями
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СК: глава дагестанской ФАС принимал взятки часами и ружьями 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
По данным следователей, задержанный сотрудниками органов руководитель Управления антимонопольной службы Дагестана Кубасай Кубасаев брал в качестве взяток не только крупные суммы денег, но также швейцарские часы и охотничьи ружья. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Взяткодатель Шамиль Кадиев пытался продвинуть интересы «Дирекция единого государственного заказчика — застройщика» в обход антимонопольных правил.
По данным правоохранителей, всего за период с 2013 по 2015 год Кубасаев получил имущества на сумму свыше трех миллионов рублей. Против начальника УФАС Дагестана возбуждено уголовное дело.
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