СК: глава дагестанской ФАС принимал взятки часами и ружьями

По данным следователей, задержанный сотрудниками органов руководитель Управления антимонопольной службы Дагестана Кубасай Кубасаев брал в качестве взяток не только крупные суммы денег, но также швейцарские часы и охотничьи ружья. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Взяткодатель Шамиль Кадиев пытался продвинуть интересы «Дирекция единого государственного заказчика — застройщика» в обход антимонопольных правил.

По данным правоохранителей, всего за период с 2013 по 2015 год Кубасаев получил имущества на сумму свыше трех миллионов рублей. Против начальника УФАС Дагестана возбуждено уголовное дело.