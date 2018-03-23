ЕСПЧ рекомендовал России расширить применение альтернативных мер наказания

Законопроект направлен на создание условий для избрания альтернативных наказаний для обвиняемых и подозреваемых, помимо заключения под стражу. Потребность в этом обусловлена необходимостью обеспечения прав личности и исполнения международных норм права. В Токийских правилах ООН предусмотрено, что предварительное заключение под стражу является крайней мерой и что альтернатива заключению под стражу должна применяться как можно раньше.

На Всероссийском съезде судей в 2008 году был задан курс на диверсификацию системы мер пресечения, в том числе на оптимизацию мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества, например, залога и домашнего ареста.

Но, несмотря на это, ни залог, ни домашний арест не стали реальной альтернативой для обвиняемых. Чаще всего в качестве меры пресечения суд избирает именно заключение под стражу. В 2010 году судами удовлетворено 148 689 ходатайств о заключении под стражу, в 2011 году — 135 850, в 2012 году — 132 923, в 2013 году — 133 311, в 2014 году — 133 755. За эти годы доля удовлетворённых судами ходатайств об уплате залога или наказания в виде домашнего ареста не превысила 0,42% и 2,43% от общего числа исков. В связи с этим ЕСПЧ отметил, что в России есть структурная проблема национальной системы содержания под стражей.

Законопроект предлагает дополнить главу 13 УПК новой мерой пресечения — «запрет определённых действий», предусматривающей возможность ограничения прав и свобод обвиняемого, за исключением домашнего ареста. Например, подозреваемому могут запретить выходить из дома в определённое время суток.

В статью 107 УПК вносят изменения, в соответствии с которыми домашний арест будет заключаться в нахождении подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с осуществлением за ним контроля. Авторы инициативы отмечают, что внесение в УПК этих изменений даст положительный экономический эффект за счёт снижения расходов на содержание под стражей.