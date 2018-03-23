Житель Уреня осужден за случайное убийство

Уренский районный суды вынес приговор местному жителю, который обвинялся в причинении смерти по неосторожности.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в следственном ведомстве.

Как было установлено следствием и судом, в ночь с 7 на 8 мая 2017 года в квартире одного из домов по улице Коммунистической в райцентре Урень компания мужчин распивала спиртное.

Во время застолья произошел конфликт, в результате которого трое мужчин решили выйти на улицу и выяснить отношения. Позднее на улице злоумышленник нанес знакомым несколько ножевых ран.

Оба потерпевших были доставлены в больницу, где один из них скончался, а второму врачи смогли спасти жизнь.

Как объяснил мужчина следователю, причиной конфликта послужило то, что потерпевшие вмешивались в его личную жизнь.

Напомним, 42-летний нижегородец осужден за кражи и случайное убийство.