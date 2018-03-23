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Житель Уреня осужден за случайное убийство
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Житель Уреня осужден за случайное убийство 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Уренский районный суды вынес приговор местному жителю, который обвинялся в причинении смерти по неосторожности.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в следственном ведомстве.
Как было установлено следствием и судом, в ночь с 7 на 8 мая 2017 года в квартире одного из домов по улице Коммунистической в райцентре Урень компания мужчин распивала спиртное.
Во время застолья произошел конфликт, в результате которого трое мужчин решили выйти на улицу и выяснить отношения. Позднее на улице злоумышленник нанес знакомым несколько ножевых ран.
Оба потерпевших были доставлены в больницу, где один из них скончался, а второму врачи смогли спасти жизнь.
Как объяснил мужчина следователю, причиной конфликта послужило то, что потерпевшие вмешивались в его личную жизнь.
Напомним, 42-летний нижегородец осужден за кражи и случайное убийство.
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