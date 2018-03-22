В Петербурге и Ленобласти изъяли рекордный объём наркотиков в 2017 году

По его словам, данный показатель является историческим максимумом.

За год в Петербурге выявили почти 13 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Кроме того, в городе закрыли 41 наркопритон, что на 15 больше, чем годом ранее.