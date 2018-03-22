В Петербурге и Ленобласти изъяли рекордный объём наркотиков в 2017 году 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области изъяли рекордный объём наркотиков — 1,5 т — в 2017 году, сообщают «Известия». Об этом рассказал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по региону Виталий Боровиков.
По его словам, данный показатель является историческим максимумом.
За год в Петербурге выявили почти 13 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Кроме того, в городе закрыли 41 наркопритон, что на 15 больше, чем годом ранее.
Также «ВашГород.ру» сообщало, что в Новосибирске задержали подозреваемую в продаже наркотиков.