Почти 25 самолетов не могут покинуть аэропорты столицы

аэропорту Домодедово задержаны четыре рейса и еще девять — отменены.

Почти 25 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

По данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 21:45 по московскому времени, в аэропорту Шереметьево задержали пять рейсов, во Внукове два рейса задержали и еще два — отменили.

В аэропорту Домодедово задержаны четыре рейса и еще девять — отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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