Почти 25 самолетов не могут покинуть аэропорты столицы 

В аэропорту Домодедово задержаны четыре рейса и еще девять — отменены.
Почти 25 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы.
По данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 21:45 по московскому времени, в аэропорту Шереметьево задержали пять рейсов, во Внукове два рейса задержали и еще два — отменили.
В аэропорту Домодедово задержаны четыре рейса и еще девять — отменены.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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