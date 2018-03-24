Более 35 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах 24 марта 

В аэропорту «Домодедово» задержали девять рейсов, и еще девять отменили.
Свыше 35 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы в субботу, 24 марта.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 11:45 по московскому времени, в аэропортах столичного авиаузла 26 рейсов задержано и еще 10 отменено. Так, в аэропорту «Внуково» задержаны четыре рейса, один отменен. В «Домодедове» задержали девять рейсов, еще девять отменили. Кроме того, 13 рейсов задержали в «Шереметьеве».
Отметим, что в аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет. О причинах изменений в расписании рейсов сервис не сообщает.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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