На Украине шестилетняя девочка ранила из винтовки младшую сестру

МОСКВА , 22 мар — РИА Новости . На Волыни шестилетняя девочка случайно выстрелила в голову младшей сестре. Об этом сообщает УНИАН.

Инцидент произошел днем в среду. Девочка взяла пневматическую винтовку, которая лежала в коридоре квартиры, и случайно выстрелила в голову своей трехлетней сестре.

Пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями. Пневматическое устройство направили на экспертизу.