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На Украине шестилетняя девочка ранила из винтовки младшую сестру
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На Украине шестилетняя девочка ранила из винтовки младшую сестру 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. На Волыни шестилетняя девочка случайно выстрелила в голову младшей сестре. Об этом сообщает УНИАН.
Инцидент произошел днем в среду. Девочка взяла пневматическую винтовку, которая лежала в коридоре квартиры, и случайно выстрелила в голову своей трехлетней сестре.
Пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями. Пневматическое устройство направили на экспертизу.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса Украины о халатном хранении огнестрельного оружия и боевых припасов. Ведется досудебное расследование.
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