На Украине шестилетняя девочка ранила из винтовки младшую сестру 

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. На Волыни шестилетняя девочка случайно выстрелила в голову младшей сестре. Об этом сообщает УНИАН.
Инцидент произошел днем в среду. Девочка взяла пневматическую винтовку, которая лежала в коридоре квартиры, и случайно выстрелила в голову своей трехлетней сестре.
Пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями. Пневматическое устройство направили на экспертизу.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса Украины о халатном хранении огнестрельного оружия и боевых припасов. Ведется досудебное расследование.