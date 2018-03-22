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СК начал проверку после гибели трехлетнего ребенка при пожаре в Подмосковье
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СК начал проверку после гибели трехлетнего ребенка при пожаре в Подмосковье 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели трехлетнего ребенка при пожаре в частном доме в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.
"Предварительно установлено, что, когда в доме произошло возгорание, двое малолетних детей находились в помещении одни, без взрослых. Одного из детей удалось спасти, второй в ходе тушения пожара обнаружен мертвым", — сообщили в ГСУ.
По данным следствия, погибшему ребенку три года. На месте работают следователи и сотрудники пожарной службы. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ГСУ.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили ТАСС об обнаружении тела ребенка после тушения пожара в частном доме в поселке Афанасово в СНТ «Автомобилист-2».
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