СК начал проверку после гибели трехлетнего ребенка при пожаре в Подмосковье

МОСКВА , 22 марта. / ТАСС /. Следователи устанавливают обстоятельства гибели трехлетнего ребенка при пожаре в частном доме в Сергиево-Посадском районе Подмосковья . Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Предварительно установлено, что, когда в доме произошло возгорание, двое малолетних детей находились в помещении одни, без взрослых. Одного из детей удалось спасти, второй в ходе тушения пожара обнаружен мертвым", — сообщили в ГСУ.

По данным следствия, погибшему ребенку три года. На месте работают следователи и сотрудники пожарной службы. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ГСУ.