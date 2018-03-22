Экс-глава компании «Нацимбио» помещен под домашний арест по делу о растрате 10 млн рублей

МОСКВА , 22 марта. / ТАСС /. Гагаринский суд Москвы в четверг заключил под домашний арест на два месяца бывшего руководителя Национальной иммунобиологической компании ("Нацимбио") Николая Семенова , подозреваемого в растрате 10 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Семенову меру пресечения в виде содержания под домашним арестом", — огласила постановление судья Ольга Арбузова.

Семенов подозревается по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, совершенная в особо крупном размере"), максимальное наказание по которой составляет до 10 лет колонии.

В ходе заседания следователь отметил, что Семенов подозревается в хищении средств у предприятия, исполняющего оборонный заказ. «У следствия есть сведения о совершении Семеновым других аналогичных преступлений», — сказал в суде следователь. Он пояснил, что Семенов страдает от тяжелых заболеваний и с учетом характеристик личности может содержаться под домашним арестом.

Сам фигурант поддержал эту просьбу следователя. В свою очередь защита просила разрешить Семенову прогулки и свидания с тремя несовершеннолетними детьми.