В Москве арестовали экс-главу УФАС Дагестана

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Кубасаева меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая ", — огласил решение судья Евгения Николаева

Чиновнику грозит до 15 лет колонии. По данным следствия, в 2013-2015 годах он получил от главы государственного предприятия «Дирекция единого государственного заказчика — застройщика» Шамиля Кадиева деньгами, часами и ружьем взятки больше чем на 3 миллиона рублей, а в обмен не вмешивался в проводимые тем гостендеры.

Сам Кубасаев возражал против ареста: «Где часы? Где очная ставка с заявителем? У меня есть награды! Почему меня сразу не арестовали во время получения этих денег? Я считаю это (судебное заседание) тратой времени».

Уже в ходе судебного заседания Кубасаев заявил, что он больше не работает в ФАС. Уволен ли он в связи с уголовным делом или по какому-то другому поводу, не уточняется.