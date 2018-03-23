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В Кирове чиновники незаконно потратили средства, предназначенные для детских садов
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В Кирове чиновники незаконно потратили средства, предназначенные для детских садов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным пресс-службы СУ СКР региона, ранее в СМИ была опубликована информация, согласно которой, ряд муниципальных казенных учреждений израсходовали средства, выделенные в 2015-2016 годах на нужды детских садов Кирова, по своему усмотрению. Территориальным следственным управлением СКР была проведена проверка, результаты которой подтвердили информацию о нецелевом расходовании бюджетных средств.
«По версии следствия, в указанный период неустановленные должностные лица осуществили расходование бюджетных денежных средств, предназначенных для оказания муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми в дошкольных учреждениях Кирова, на цели, не соответствующие условиям их получения. Предварительный ущерб составил не менее 9 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Нецелевое расходования бюджетных денежных средств в особо крупном размере». Расследование уголовного дела продолжается.
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