В Кирове чиновники незаконно потратили средства, предназначенные для детских садов

По данным пресс-службы СУ СКР региона, ранее в СМИ была опубликована информация, согласно которой, ряд муниципальных казенных учреждений израсходовали средства, выделенные в 2015-2016 годах на нужды детских садов Кирова, по своему усмотрению. Территориальным следственным управлением СКР была проведена проверка, результаты которой подтвердили информацию о нецелевом расходовании бюджетных средств.

«По версии следствия, в указанный период неустановленные должностные лица осуществили расходование бюджетных денежных средств, предназначенных для оказания муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми в дошкольных учреждениях Кирова, на цели, не соответствующие условиям их получения. Предварительный ущерб составил не менее 9 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Нецелевое расходования бюджетных денежных средств в особо крупном размере». Расследование уголовного дела продолжается.