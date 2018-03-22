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Ребенок погиб при пожаре в дачном доме в Сергиево-Посадском районе
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Ребенок погиб при пожаре в дачном доме в Сергиево-Посадском районе 

Агентство «Москва» 10 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Сергиево-Посадском районе загорелся частный дом, погиб ребенок. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.
«22 марта 2018 г. в дачном доме, расположенном в СНТ Сергиево-Посадского района, произошло возгорание. В ходе тушения обнаружено тело трехлетнего ребенка. Предварительно установлено, что когда в доме произошло возгорание, двое малолетних детей находились в помещении одни — без взрослых. Одного из детей удалось спасти, второй, в ходе тушения пожара, обнаружен мертвым», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники пожарной службы и следователи. Следственным отделом по Королеву ГСУ СК России по Московской область решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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