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Начальника трудовой инспекции Волгоградской области задержали за взятку
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Начальника трудовой инспекции Волгоградской области задержали за взятку 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
В Волгограде на взятке в 20 тысяч рублей погорел начальник областной трудовой инспекции.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, подозреваемый пообещал 60-летнему местному жителю решить вопрос о непривлечении его к административной ответственности по факту нарушения трудового законодательства.
— В октябре прошлого года сотрудники региональной трудовой инспекции поводили расследование несчастного случая на производстве с водителем коммерческой организации. Было выявлено нарушение, а именно отсутствовала справка о психическом состоянии здоровья работника, — уточнили в региональном СКР. — За отсутствие справки в отношении директора фирмы должен был быть составлен протокол об административном правонарушении и назначен штраф в 110 тысяч рублей.
Узнав об этом, подозреваемый попросил своего коллегу не торопиться с выводами, и дать возможность устранить нарушение.
Далее, как указано в материалах дела, главный инспектор региона предложил начальнику транспортного цеха организации помощь в изготовлении справки. Свои услуги он оценил в 20 тысяч рублей.
В итоге руководитель трудовой инспекции предоставил справку, датированную задним числом. Получил за свои услуги деньги, а организация не была привлечена к административной ответственности.
— Факт получения денег вскрылся во время проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия городского УВД совместно с сотрудниками регионального УФСБ, — добавили в областном Главке. — Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».
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