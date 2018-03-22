Начальника трудовой инспекции Волгоградской области задержали за взятку

Волгограде на взятке в 20 тысяч рублей погорел начальник областной трудовой инспекции.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, подозреваемый пообещал 60-летнему местному жителю решить вопрос о непривлечении его к административной ответственности по факту нарушения трудового законодательства.

— В октябре прошлого года сотрудники региональной трудовой инспекции поводили расследование несчастного случая на производстве с водителем коммерческой организации. Было выявлено нарушение, а именно отсутствовала справка о психическом состоянии здоровья работника, — уточнили в региональном СКР . — За отсутствие справки в отношении директора фирмы должен был быть составлен протокол об административном правонарушении и назначен штраф в 110 тысяч рублей.

Узнав об этом, подозреваемый попросил своего коллегу не торопиться с выводами, и дать возможность устранить нарушение.

Далее, как указано в материалах дела, главный инспектор региона предложил начальнику транспортного цеха организации помощь в изготовлении справки. Свои услуги он оценил в 20 тысяч рублей.

В итоге руководитель трудовой инспекции предоставил справку, датированную задним числом. Получил за свои услуги деньги, а организация не была привлечена к административной ответственности.