Жительницу Костромской области осудили за нападение на жену брата

Семейный конфликт произошел в Галиче в июне 2016 года. 28-летняя девушка предъявила претензии жене своего брата из-за того, что она якобы не ухаживает за мужем. В какой-то момент она схватила с плиты кипящий компот и вылила на потерпевшую. Первоначально суд не нашел основания для привлечения её к ответственности.

Девушка получила ожог левой половины грудой клетки. После этого она официально развелась с мужем. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело. Суд приговорил её к обязательным работам — 270 часам.