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Следователи в Дагестане возбудили дело против главы местного управления ФАС
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Следователи в Дагестане возбудили дело против главы местного управления ФАС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили дело в отношении руководителя антимонопольной службы по республике, сообщается на сайте СК РФ.
"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Управления антимонопольной службы РФ по Республике Дагестан Кубасая Кубасаева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК РФ (получение взятки)", — приводятся слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко на сайте ведомства.
По данным следствия, в период с 2013 по 2015 год Кубасаев получил от директора ГКУ Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика — застройщика» Шамиля Кадиева денежную взятку, швейцарские часы и охотничье ружье на общую сумму более трех миллионов рублей. Со своей стороны, по информации следователей, он не препятствовал проведению ГКУ Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика — застройщика» аукционов на право заключения государственных контрактов.
Отмечается, что Кубасаев задержан, ему предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие также проверит причастность обвиняемого к другим коррупционным преступлениям.
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