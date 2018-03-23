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СКР ходатайствует об аресте главы УФАС по Дагестану
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СКР ходатайствует об аресте главы УФАС по Дагестану 

BFM.RU 37 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Следственный комитет России просит арестовать руководителя Управления антимонопольной службы РФ по Республике Дагестан Кубасая Кубасаева, обвиняемого в получении взяток.
«Соответствующее ходатайство поступило в Басманный суд Москвы», — сообщила Business FM пресс-секретарь суда Юнона Царева. По ее словам, Кубасаев находится в статусе обвиняемого, ему инкриминируется получение взятки (ч.6 ст.290 УК РФ).
По версии следствия, в 2013-2015 годах Кубасаев получил от директора ГКУ Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика — застройщика» Шамиля Кадиева взятки в виде денег, иного имущества (швейцарские часы и охотничье ружье) на общую сумму более 3 млн рублей. За это он не препятствовал проведению ГКУ Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика — застройщика» аукционов на право заключения государственных контрактов. По сообщению СК, следствие также проверит причастность обвиняемого к другим коррупционным преступлениям.
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