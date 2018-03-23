СКР ходатайствует об аресте главы УФАС по Дагестану

По версии следствия, в 2013-2015 годах Кубасаев получил от директора ГКУ Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика — застройщика» Шамиля Кадиева взятки в виде денег, иного имущества (швейцарские часы и охотничье ружье) на общую сумму более 3 млн рублей. За это он не препятствовал проведению ГКУ Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика — застройщика» аукционов на право заключения государственных контрактов. По сообщению СК, следствие также проверит причастность обвиняемого к другим коррупционным преступлениям.